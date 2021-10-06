ЮАР хочет изучать Антарктику с помощью украинского ледокола James Clark Ross

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ЮАР хочет исследовать Антарктику с использованием возможностей новокупленного украинского ледокола «Джеймс Кларк Росс» (James Clark Ross), который прибыл в Одессу 5 октября.

Как сообщает Министерство образования и науки, украинская сторона уже рассматривает возможность совместных научных исследований. Это обсуждалось во время встречи первого заместителя главы МОН Андрея Витренко и посла ЮАР в Украине Андре Йоганнеса Гроеневальда.

Витренко отметил, что для расширения возможностей научного потенциала обеих стран Украина «готова обмениваться и проводить совместные научные исследования по необходимым для обеих сторон направлениям».