ЮАР хочет изучать Антарктику с помощью украинского ледокола James Clark Ross
- Автор:
- Костя Андрейковец
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ЮАР хочет исследовать Антарктику с использованием возможностей новокупленного украинского ледокола «Джеймс Кларк Росс» (James Clark Ross), который прибыл в Одессу 5 октября.
Как сообщает Министерство образования и науки, украинская сторона уже рассматривает возможность совместных научных исследований. Это обсуждалось во время встречи первого заместителя главы МОН Андрея Витренко и посла ЮАР в Украине Андре Йоганнеса Гроеневальда.
Витренко отметил, что для расширения возможностей научного потенциала обеих стран Украина «готова обмениваться и проводить совместные научные исследования по необходимым для обеих сторон направлениям».
- В Украине с 2001 года не было собственного судна для антарктических экспедиций. Каждый год страна фрахтовала иностранные суда.
- В ноябре 2019 года Кабмин выделял на ледокол 252 млн грн, но средства перераспределили повторно только в 2021 году.
- В 2021 году стало известно, что Украина купит британский ледокол James Clark Ross. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказывал, что James Clark Ross достанется Украине за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование.
- Купила Украина ледокол в августе этого года.