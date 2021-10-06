Довыборы в Раду: ЦИК пронумерует кандидатов в избирательных бюллетенях для борьбы с двойниками
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Центральная избирательная комиссия утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК 6 октября.
«Комиссия считает эффективным способом обеспечения соблюдения гарантий реализации активного и пассивного избирательного права граждан, который будет соответствовать основным принципам проведения демократических выборов, — утверждение формы избирательного бюллетеня с указанием порядковых номеров в соответствующих графах», — говорится в сообщении.
Как считают в ЦИК, это облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям — поможет осуществить осознанный выбор.
Также в избирательной комиссии отметили, что порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, даже если кто-то из кандидатов решит снять свою кандидатуру или будет отменена регистрация кандидата.
Кроме этого, ЦИК утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Они будут светло-фиолетового цвета с двухтоновым водяным знаком и защитными волокнами, в частности с графическими антисканерными элементами. При печати бюллетеней используют защитные краски, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Листы будут размерами 200 х 400 мм (в ОИО № 184) и 200 х 600 мм (в ОИО № 197), текст будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны. Также на бюллетене будет указан номер избирательного участка.
- Ранее в округе № 197 (Черкасская область) ЦИК зарегистрировала кандидатом на довыборы в Раду полного тезку мэра Золотоноши Виталия Войцеховского. Полиция открыла уголовное производство.
- Позже еще одного двойника кандидата пытались зарегистрировать в Херсонской области в округе № 184.
- 9 апреля Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов в Верховную Раду в двух мажоритарных округах. 184 округ расположен в Херсонской области, а 197 — в Черкасской. Выборы там проведут 31 октября 2021 года.
- Выборы состоятся, поскольку нардепы от этих округов были лишены мандатов. В конце января 2021 года президент назначил нардепа от округа № 197 Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации, а нардеп Игорь Колыхаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года (округ № 184).