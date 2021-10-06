В Тайване прогнозируют, что Китай планирует военное вторжение на остров. Байден уверяет, что китайцы «будут придерживаться соглашения»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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@iingwen / Twitter
В Тайване прогнозируют, что Китай до 2025 года осуществит военное вторжение на остров. Сейчас опасность вооруженного конфликта в регионе самая высокая за последние 40 лет.
Об этом сообщил министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен, пишет BBC.
По его словам, последние дни Китай направляет свои самолеты в зону противовоздушной обороны Тайваня. Хотя они и не долетают до острова, но любой случайный выстрел может привести к военному конфликту.
Он считает, что Китай планирует вторжение к 2025 году. Потенциально китайцы готовы уже сейчас, но в будущем они смогут это сделать «за меньшую цену».
Вместе с тем президент США Джо Байден заверил, что во время разговора лидер Китая Си Цзиньпин заверил, что будет выполнять все соглашения по Тайваню.
«Я разговаривал с Си о Тайване. Мы договорились, что мы будем придерживаться соглашения по Тайваню. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-нибудь еще, кроме соблюдения соглашения», — отметил он.
Скорее всего, Байден имел в виду «политику одного Китая» от США. Это означает, что Штаты признают независимость Китая, но не Тайваня и не имеют с островом дипломатических отношений. В то же время тайваньский вопрос должен быть решен исключительно мирным путем.
- Армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Китая допускает «воссоединение» с Тайванем вследствие вооруженного вторжения. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военных «сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне».
- В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения вблизи Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.
- В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. 30 января Китай пригрозил Тайваню войной, если независимость острова признают США.
- В июне и 2 октября китайские ВВС установили два рекорда по вторжению в зону ПВО Тайваня.