В Тайване прогнозируют, что Китай планирует военное вторжение на остров. Байден уверяет, что китайцы «будут придерживаться соглашения»

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@iingwen / Twitter

В Тайване прогнозируют, что Китай до 2025 года осуществит военное вторжение на остров. Сейчас опасность вооруженного конфликта в регионе самая высокая за последние 40 лет.

Об этом сообщил министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен, пишет BBC.

По его словам, последние дни Китай направляет свои самолеты в зону противовоздушной обороны Тайваня. Хотя они и не долетают до острова, но любой случайный выстрел может привести к военному конфликту.

Он считает, что Китай планирует вторжение к 2025 году. Потенциально китайцы готовы уже сейчас, но в будущем они смогут это сделать «за меньшую цену».

Вместе с тем президент США Джо Байден заверил, что во время разговора лидер Китая Си Цзиньпин заверил, что будет выполнять все соглашения по Тайваню.

«Я разговаривал с Си о Тайване. Мы договорились, что мы будем придерживаться соглашения по Тайваню. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-нибудь еще, кроме соблюдения соглашения», — отметил он.

Скорее всего, Байден имел в виду «политику одного Китая» от США. Это означает, что Штаты признают независимость Китая, но не Тайваня и не имеют с островом дипломатических отношений. В то же время тайваньский вопрос должен быть решен исключительно мирным путем.