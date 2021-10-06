СБУ: На Закарпатье российский агент планировал теракты и убийство

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агента российских спецслужб, который планировал теракты в Закарпатской области и убийство местного общественного деятеля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, агент РФ — уроженец Луганской области с паспортом террористической «ЛНР» — собрал группу для поджога генконсульства одной из стран, вероятно Венгрии, и подыскивал исполнителей для убийства общественного деятеля за $30 тысяч. Также агент получил от кураторов из РФ задание поджечь несколько автомобилей с иностранной регистрацией, повредить памятник и собрать данные об украинских военных объектах на территории региона.

Как сообщает прокуратура области, мужчина параллельно возглавлял несколько пророссийских организаций в регионе, с помощью которых вел информационную кампанию против Украины и пытался завербовать отдельных украинских военнослужащих.

По данным СБУ, сейчас агент скрывается в России. Его дело по двум статьям (госизмена и терроризм) направлено в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию.