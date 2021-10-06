В Минздраве объяснили, что вакцинированные и переболевшие коронавирусом тоже должны носить маски
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Pikist
В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинированные от коронавируса должны носить медицинские маски. Также это касается и тех, кто уже переболел.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
«Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса. Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, чтобы обезопасить не только окружение, но и себя», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что маски защищают здоровых людей от инфицированных. В Украине до сих пор существует высокая вероятность заразиться коронавирусом, а вакцинация вместе с масками уменьшает этот риск.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.