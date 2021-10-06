В Украину идут первые ночные морозы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Matthew Henry / Unsplash
В четверг, 7 октября, в Украину придут ночные морозы, местами ожидается -1 °С.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Как отметили синоптики, на погодные условия все еще будет влиять антициклон, поэтому осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный, 7—12 м/с, в большинстве западных и юго-восточных областей порывы 15—20 м/с.
Температура ночью от +4 до -1 °С, днем +10...+15 °С, на Закарпатье ночью +5...+10 °С, днем +14...+19 °С.
По данным УГМЦ, морозы ночью ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях.
В Киевской области 7 октября осадки также не ожидается, ветер юго-восточный, 7—12 м/с. Температура ночью +4...-1 °С, днем +10...+15 °С.
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