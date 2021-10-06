В Германии три партии начали переговоры о коалиции. Политсила Меркель переходит в оппозицию

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Herman / Flickr

После выборов в Германии три партии — социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» — договорились начать переговоры о коалиции.

Об этом пишет Spiegel.

Как отметил глава «свободных демократов» Кристиан Линднер, первые консультации в трехстороннем формате начнутся уже в четверг. На этой встрече будет присутствовать и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц.

После выборов «зеленые» и «свободные демократы» сначала обсудили сотрудничество между собой, а потом решали, кому предлагать переговоры о коалиции — победителям выборов социал-демократам, или же партии Меркель ХДС/ХСС, которая заняла второе место.

В то же время лидер ХДС/ХСС Армин Лашет все еще выразил готовность сформировать коалицию и определить членов правительства Германии.