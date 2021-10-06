В Германии три партии начали переговоры о коалиции. Политсила Меркель переходит в оппозицию
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Herman / Flickr
После выборов в Германии три партии — социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» — договорились начать переговоры о коалиции.
Об этом пишет Spiegel.
Как отметил глава «свободных демократов» Кристиан Линднер, первые консультации в трехстороннем формате начнутся уже в четверг. На этой встрече будет присутствовать и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц.
После выборов «зеленые» и «свободные демократы» сначала обсудили сотрудничество между собой, а потом решали, кому предлагать переговоры о коалиции — победителям выборов социал-демократам, или же партии Меркель ХДС/ХСС, которая заняла второе место.
В то же время лидер ХДС/ХСС Армин Лашет все еще выразил готовность сформировать коалицию и определить членов правительства Германии.
- В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».