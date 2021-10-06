Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Мэру Одессы Геннадию Труханову подписали подозрение. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в среду, 6 октября.

В целом она подписала 5 подозрений, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один «известный одессит».

«По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния», — пояснила Венедиктова.

По ее словам, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен (до конца следствия эта сумма может измениться).

Позже Национальное антикоррупционное бюро уточнило, что о подозрении уже сообщили фигурантам дела: в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Также НАБУ рассказало детали дела. Так, в 2016 году Одесская мэрия выкупила у компании нежилую недвижимость общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, которая расположена на 141 га. Благодаря этому земельному участку планировали увеличить площади для захоронений на одесском кладбище «Западное». Цену выкупа определили в более 146 млн грн по результатам «независимой оценки». Однако два года спустя государственная экспертиза установила истинную цену выкупа — около 16 млн. А те 146 млн грн, которые компания получила в качестве оплаты, ее владельцы вывели и легализовали через ряд предприятий.