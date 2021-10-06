Спикер Разумков перед отставкой полностью открыл кулуары Рады для журналистов
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- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.
Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний.
«Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний — 30 человек, в кулуарах второго этажа — 200 человек», — пояснила пресс-секретарь Разумкова.
Также в соответствии с распоряжением снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.
Ранее в кулуары пропускали только 40 человек: 22 — от телеканалов и 18 фотографов.
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