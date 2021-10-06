Жена Саакашвили требует его освободить и впервые прокомментировала отношения мужа с нардепом Ясько

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Жена бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что ее муж является политзаключенным, и впервые прокомментировала его видео, записанное вместе с народным депутатом фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько, где они признаются, что находятся в отношениях.

Соответствующий пост Рулофс опубликовала в Facebook в среду, 6 октября.

Она отметила, что полностью присоединяется к требованиям освободить Саакашвили и называет его политзаключенным, «несмотря на личные эмоции».

Также Рулофс прокомментировала его видеообращение с Ясько: «Не скрою от вас, что содержание видео, которое сделали в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — абсолютно неприемлемой». Речь идет о видео, которое Ясько обнародовала в день задержания Саакашвили в Тбилиси 1 октября: «Оно о том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем». Видео записали до отъезда Саакашвили в Грузию.

Рулофс — гражданка Нидерландов. С Саакашвили они познакомились в 1993 году, тогда же и поженились, имеют двух взрослых сыновей, которые проживают с матерью в Нидерландах. Официально о разводе Саакашвили и Рулофс не сообщалось. Однако после этого видео Ясько сообщила, что он разведен: «Он не состоит в браке». Она заявила, что их отношениям уже больше года, она знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

5 октября Ясько сообщила, что посетила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.