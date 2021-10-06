«Недопустимое поведение». Офис президента прокомментировал нападение на журналистов в Укрэксимбанке

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Офис президента считает недопустимым поведение сотрудников Укрэксимбанка, которые напали на журналистов проекта «Схемы» во время интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Ситуация с Укрэксимбанком может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать», — сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По мнению советника, «по меньшей мере представляется логичным» решение отстранить от занимаемой должности главу правления банка, чтобы не было никаких препятствий для расследования и проверки.

«Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать», — подчеркнул Подоляк.