«Схемы» опубликовали восстановленное видео нападения на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка

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Редакция программы «Схемы» восстановила видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.

Об этом сообщила главный редактор программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкая, опубликовав видеозапись.

По ее словам, видео на двух картах памяти, которые отформатировали работники Укрэксимбанка, восстановлено.

«Представляю, насколько шокированы этим будут в Укрэксимбанке. Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены. На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше», — написала Седлецкая.

На записи есть указания Мецгера забрать у журналистов технику, «кассеты» и «вырубить» оператора. Также в объектив попал момент нападения на оператора — сотрудник банка повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Седлецкая пишет, что это был директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов.

Видео заканчивается кадрами на другом этаже банка — сотрудник забрал камеры у журналистов и отнес их техническим специалистам, для удаления «всего в ноль».

Редакция передаст записи полиции для подтверждения их подлинности.