Дело танкера Delfi: Госпогранслужба отреагировала на подозрение командиру корабля морской охраны
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Vladyslav Kryklii
Государственная пограничная служба опровергла обвинения со стороны прокуратуры против командира корабля морской охраны по делу о затонувшем возле Одессы танкере Delfi.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Госпогранслужба и Морская охрана ведомства отмечают, что в той ситуации командир корабля в полном объеме принимал все исчерпывающие меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что судно Delfi под флагом Молдовы находилось в территориальном море Украины с закрытой границей, пользуясь свободой судоходства в соответствии с нормами международного права, а потому факта незаконного пересечения государственной границы не могло быть.
«Вместе с тем корабль Морской охраны вел постоянное наблюдение за судном и при поступлении информации от СБУ о возможной причастности судна к противоправной деятельности, в пределах компетенции Морской охраны ГПСУ, обзорная группа провела его осмотр», — настаивает ГПСУ.
Во время проверки пограничники зафиксировали нарушения в судовых документах, отметили неудовлетворительное состояние самого судна, угрозу навигационной и экологической безопасности. Об этом немедленно проинформировали взаимодействующие органы — Государственную экологическую инспекцию, Государственную фискальную службу, Администрацию морских портов, Государственную службу морского и речного транспорта, СБУ и Нацполицию.
«Нарушений пограничного законодательства не выявили, поэтому оснований для задержания и конвоирования в порт в рамках правоохранительных действий не было», — отмечают в ведомстве.
Там добавили, что обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы. При этом, когда по открытым каналам связи капитан судна Delfi подал сигнал бедствия, корабль морской охраны оставался рядом, готовый спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы.
- 22 ноября 2019 сильный шторм сорвал со стоянки танкер Delfi, после чего он сел на мель в заливе Одессы. Судовладелец несколько раз переносил сроки подъема танкера, но обещал сделать это своими силами.
- Танкер Delfi убрали с пляжа Одессы 10 сентября 2020 и доставили в нефтегавань порта «Черноморск». К тому дню на судне произошло несколько утечек нефти.
- Поднять затонувший танкер Delfi и убрать его с одесского пляжа стоило около 14 миллионов гривен. Но на это потратили не бюджетные средства — работы профинансировала частная фирма «Бруклин-Киев». В марте 2021 владельца танкера обязали выплатить Администрации морпортов почти 3 миллиона гривен.