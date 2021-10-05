Дело танкера Delfi: Госпогранслужба отреагировала на подозрение командиру корабля морской охраны

Новости

Facebook / Vladyslav Kryklii

Государственная пограничная служба опровергла обвинения со стороны прокуратуры против командира корабля морской охраны по делу о затонувшем возле Одессы танкере Delfi.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Госпогранслужба и Морская охрана ведомства отмечают, что в той ситуации командир корабля в полном объеме принимал все исчерпывающие меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что судно Delfi под флагом Молдовы находилось в территориальном море Украины с закрытой границей, пользуясь свободой судоходства в соответствии с нормами международного права, а потому факта незаконного пересечения государственной границы не могло быть.

«Вместе с тем корабль Морской охраны вел постоянное наблюдение за судном и при поступлении информации от СБУ о возможной причастности судна к противоправной деятельности, в пределах компетенции Морской охраны ГПСУ, обзорная группа провела его осмотр», — настаивает ГПСУ.

Во время проверки пограничники зафиксировали нарушения в судовых документах, отметили неудовлетворительное состояние самого судна, угрозу навигационной и экологической безопасности. Об этом немедленно проинформировали взаимодействующие органы — Государственную экологическую инспекцию, Государственную фискальную службу, Администрацию морских портов, Государственную службу морского и речного транспорта, СБУ и Нацполицию.

«Нарушений пограничного законодательства не выявили, поэтому оснований для задержания и конвоирования в порт в рамках правоохранительных действий не было», — отмечают в ведомстве.

Там добавили, что обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы. При этом, когда по открытым каналам связи капитан судна Delfi подал сигнал бедствия, корабль морской охраны оставался рядом, готовый спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы.