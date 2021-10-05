Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины, ранен украинский военный

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Боевики на Донбассе трижды с начала суток нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы», — заявили украинские военные.

По данным штаба ООС, с начала суток боевики обстреляли позиции ВСУ:

в районе Трехизбенки — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Новотошковского — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

около Красногоровки — из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное.

Украинские военные открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков и заставили их прекратить огневую активность.