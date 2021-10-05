В «Дії» начали тестировать сертификаты о результатах ПЦР-тестирования и о выздоровлении от коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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МВД
Разработчики приложения «Дія» начали тестировать в нем возможность генерации сертификатов о результатах ПЦР-тестирования, или о выздоровлении от коронавируса.
Об этом пишет Укринформ.
«Сейчас совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в «Дії». И также фактически начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в «Дії», — отметил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
Также он исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующие электронных баз данных.
«Правила формирования цифровых сертификатов очень сложные и тщательные, но такие сложные правила существуют, чтобы исключить внесение недостоверных данных. Понятно, что эти данные о вакцинации может внести только тот врач, который вакцинировал. И каждая запись в электронную систему здравоохранения — она подписывается личной электронной подписью врача. То есть, возможность внести пачками, или внести не врачом — вообще не существует», — заверил Вискуб.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- С конца сентября в Украине можно распечатать электронный COVID-сертификат.