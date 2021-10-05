Рада определилась с датой голосования за отставку спикера Разумкова

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Крымский Андрей / УНИАН

Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, из них 211 от фракции «Слуга народа».

Так, отзыв рассмотрят на внеочередном заседании в четверг, 7 октября.

Перед этим Верховная Рада отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — на время рассмотрения вопроса о его отставке.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также заявил, что фракция будет обсуждать дальнейшие действия в отношении народных депутатов этой фракции, которые не поддержат отзыв Дмитрия Разумкова.

«Будем обсуждать это на фракции, это должно быть общим решением нашей партии и фракции. Я хотел бы услышать мотивацию людей не из команды Разумкова», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента во вторник, комментируя вопрос, что будет с депутатами, которые откажутся голосовать за отзыв Разумкова.