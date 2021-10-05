Минздрав: В «оранжевой» зоне карантина находятся уже 8 областей
- Автор:
- Олег Панфилович
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Количество областей, которые соответствуют критериям «оранжевой» зоны карантина, возросло до 8.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В этот перечень вошли Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Другие области пока находятся в «желтой» зоне карантина.
В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.
- 4 октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город не сможет избежать «красной» зоны карантина, введенного из-за коронавируса.
- За сутки 4 октября в Украине зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания.