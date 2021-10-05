Минздрав: В «оранжевой» зоне карантина находятся уже 8 областей

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Количество областей, которые соответствуют критериям «оранжевой» зоны карантина, возросло до 8.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В этот перечень вошли Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Другие области пока находятся в «желтой» зоне карантина.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения.