В Одессу прибыл приобретенный Украиной ледокол James Clark Ross

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В Одессу прибыл купленный Украиной британский ледокол James Clark Ross.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.

Ледокол уже находится в одесском порту. Прибыте судна поприветствовал Украинский антарктический научный центр. «Из Дании в Украине, через три моря — Северное, Средиземное и Черное нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский «капитан-наставник» Саймон Уоллес», — говорится в сообщении.

Следующие недели продлится оформлению необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна.

Ледокол James Clark Ross был построен британской компанией Swan Hunter Shipbuilders на верфи в Волсенди. На воду его спустили в 1990 году. В течение последних 30 лет ледокол выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Судно длиной почти 100 метров и водоизмещением 5732 тонн может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ледовое поле толщиной 1 метр. Максимальное ледовое препятствие для прохождения — 4 метра. Экипаж ледокола состоит из более 20 членов. На его борту могут находиться несколько десятков человек.

В середине августа стало известно, Украина приобрела James Clark Ross за $5 миллионов. По словам директора антарктического центра Евгения Дикого, судно позволит проводить масштабные исследования Южного океана, а со временем и Арктики, и самостоятельно доставлять экспедиции и грузы на украинскую станцию «Академик Вернадский». Дикий добавил, что James Clark Ross важен еще как символ — именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию «Фарадей», которую в итоге получила Украина.