Исследование: Эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 за полгода снижается почти вдвое
- Автор:
- Олег Панфилович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса в течение шести месяцев после второй дозы снижается приблизительно с 88% до 47%.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования, проведенного агентствами здравоохранения США.
Исследование проводили для того, чтобы выяснить необходимость введения бустерной дозы вакцины. При этом анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти остается высокой — 90% в течение как минимум шести месяцев.
Исследователи изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 миллиона вакцинированных препаратом. Эффективность вакцины против варианта «Дельта» составила 93% после первого месяца и снизилась до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.
«Для нас это говорит о том, что «Дельта» не является вариантом, который остается неуязвимым к вакцине», — сказала руководитель исследования Сара Тартоф из отдела исследований и оценки американской организации по охране здоровья Kaiser Permanente.
- Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что эффективность вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91 до 66% после того, как штамм «Дельта» начал распространяться в США.
- В США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом. Также в Штатах одобрили вакцинацию беременных и кормящих женщин препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.