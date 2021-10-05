Исследование: Эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 за полгода снижается почти вдвое

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса в течение шести месяцев после второй дозы снижается приблизительно с 88% до 47%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования, проведенного агентствами здравоохранения США.

Исследование проводили для того, чтобы выяснить необходимость введения бустерной дозы вакцины. При этом анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти остается высокой — 90% в течение как минимум шести месяцев.

Исследователи изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 миллиона вакцинированных препаратом. Эффективность вакцины против варианта «Дельта» составила 93% после первого месяца и снизилась до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

«Для нас это говорит о том, что «Дельта» не является вариантом, который остается неуязвимым к вакцине», — сказала руководитель исследования Сара Тартоф из отдела исследований и оценки американской организации по охране здоровья Kaiser Permanente.