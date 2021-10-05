В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID — 317 человек умерли

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Thana Prasongsin / Getty Images

В Украине за сутки зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 181 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19. При этом 57 206 человек умерли от осложнений заболевания, а 2,26 млн выздоровели.

Также за сутки 100 331 человека вакцинировано против COVID-19, первую дозу получили 51 472 человека, а полностью иммунизированы — 48 859.

С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 820 725.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.