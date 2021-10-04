Телескоп Hubble снял «танец» двух спиральных галактик

Новости

Hubble

Космический телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух спиральных галактик NGC 5953 и NGC 5954, которые расположены в созвездии Змеи в приблизительно 100 млн световых лет от Земли.

Фото опубликовали на сайте обсерватории Европейского космического агентства.

Hubble

Обе дисковые галактики имеют выраженные спиральные рукава. Телескоп смог получить четкое изображение структуры галактик, но картинка полноценно не отображает их реальный вид из-за различного расположения по отношению к приборам телескопа.

Предположительно, Hubble зафиксировал формирование новой структуры — эллиптической галактики. Ученые полагают, что этот процесс займет сотни миллионов лет.