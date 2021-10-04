Мировые авиакомпании обязались сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Pixabay
Мировые авиакомпании обязались сократить выбросы диоксида углерода (CO2) до нулевого уровня к 2050 году.
Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), в которую входят 290 компаний, обеспечивающих 82% мировых авиаперевозок.
Члены IATA одобрили резолюцию о коллективных усилиях компаний по снижению выбросов. В IATA отмечают, что перед авиакомпаниями станет серьезный вызов, поскольку на долю авиационной отрасли приходится 2% глобальных выбросов. Выполнение задачи будет усложнено и только начавшимся восстановлением сектора после COVID-кризиса.
Резолюция подразумевает активный переход компаний на экологически чистое авиационное топливо, которое в настоящее время производится в недостаточных объемах, развитие инфраструктуры, внедрение новых технологий, а также использование отраслью электрических и водородных двигателей.
Пока два крупнейших мировых производителя самолетов — Boeing Co. и Airbus SE — делают недостаточно для разработки новых технологий с целью снижения выбросов, заявляют в IATA. Поэтому план сокращения выбросов состоит из шести этапов по увеличению производства чистого авиационного топлива (SAF) и модернизации авиационной системы.
- Франция в рамках стратегии по сокращению выбросов углекислого газа на законодательном уровне уже планирует запретить внутренние авиарейсы на короткие расстояния. В Австрии с прошлого года действует налог в 30 евро на авиаперелеты расстоянием менее 350 км.
- В декабре 2020 года Евросоюз согласился до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 55%.