Мировые авиакомпании обязались сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году

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Мировые авиакомпании обязались сократить выбросы диоксида углерода (CO2) до нулевого уровня к 2050 году.

Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), в которую входят 290 компаний, обеспечивающих 82% мировых авиаперевозок.

Члены IATA одобрили резолюцию о коллективных усилиях компаний по снижению выбросов. В IATA отмечают, что перед авиакомпаниями станет серьезный вызов, поскольку на долю авиационной отрасли приходится 2% глобальных выбросов. Выполнение задачи будет усложнено и только начавшимся восстановлением сектора после COVID-кризиса.

Резолюция подразумевает активный переход компаний на экологически чистое авиационное топливо, которое в настоящее время производится в недостаточных объемах, развитие инфраструктуры, внедрение новых технологий, а также использование отраслью электрических и водородных двигателей.

Пока два крупнейших мировых производителя самолетов — Boeing Co. и Airbus SE — делают недостаточно для разработки новых технологий с целью снижения выбросов, заявляют в IATA. Поэтому план сокращения выбросов состоит из шести этапов по увеличению производства чистого авиационного топлива (SAF) и модернизации авиационной системы.