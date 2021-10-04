В прокуратуре Грузии рассказали, когда Саакашвили пересек границу страны и кто ему помог

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Палинчак Михаил / УНИАН

Бывший президент Грузии Саакашвили вернулся в страну еще 29 сентября. Ему помогли двое граждан.

Об этом сообщает прокуратура Грузии.

Как отметили в ведомстве, после незаконного пересечения границы Саакашвили на автомобиле отвезли в одно из сел в регионе Самегрело. Затем политик добрался до Тбилиси, где находился в квартире, временно переданной Еврокомиссии. Там его и задержали 1 октября.

Кроме этого, в прокуратуре рассказали, что сообщникам Саакашвили, которые помогали ему пересечь границу, предъявлены обвинения в сокрытии тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы от 1 до 4 лет.

В понедельник, 4 октября, сотни сторонников бывшего президента Грузии собрались возле СИЗО, где находится Саакашвили после ареста, сообщает «Радио Свобода». Люди держали в руках плакаты с надписями «Нет политическому преследованию», «Свободу Саакашвили». Также на митинг прибыли сотрудники организации «Офис простых решений и результатов», созданной в Украине по инициативе Саакашвили. Участники акции требовали освободить Саакашвили.