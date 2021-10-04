Зеленский недоволен темпами вакцинации и приказал улучшить информирование населения

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Офисе президента состоялось совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю в Украине подтвердили 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

Сейчас занято не более 50% отведенных для пациентов с COVID мест, однако в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях значительно увеличился уровень инфицирования, сообщает ОП.

Поэтому президент Владимир Зеленский постановил увеличить в ближайшее время количество койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Что касается кампании по противодействию COVID, то по состоянию на 2 октября уровень вакцинации среди госслужащих составил 78,8%. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок.

Президент подчеркнул, что кампания по информированию о возможности вакцинации работает не на полную мощность.

«Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками мы должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания — они защищают окружение, в частности членов своей семьи», — сказал Владимир Зеленский.

Сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%, отметил глава государства и добавил, что информацию о прививках нужно размещать в отделениях «Укрпочты» и других местах, где часто бывают пенсионеры.

Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что за неделю правоохранители провели 13 обысков и открыли 12 уголовных производств за подделки сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатов о вакцинации.

Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год.