Саакашвили в грузинском СИЗО посетил украинский консул
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- Костя Андрейковец
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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул в понедельник, 4 октября, посетил Михеила Саакашвили в СИЗО города Рустави в Грузии.
Об этом пишет «Европейская правда».
По его словам, состояние Саакашвили удовлетворительное, на условия содержания он не жаловался. Николенко заверил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь, а консул взаимодействует с его адвокатами.
Саакашвили тем временем продолжает голодовку.
- 1 октября в столице Грузии задержали бывшего президента Саакашвили. Против него на родине возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум есть приговоры. В день задержания против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.
- Саакашвили отправили в СИЗО, где он объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом. В Грузии заявили, что его экстрадиция в Украину невозможна. Сам Саакашвили также против экстрадиции.