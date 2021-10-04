Адвокат Саакашвили: Экс-президент Грузии не соглашается на экстрадицию в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину.
Об этом заявил его адвокат Георгий Чивиашвили после первой встречи с Саакашвили в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави, сообщает портал «Новости Грузия».
«Позиция Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции», — заявил он.
По словам Чивиашвили, Саакашвили продолжает голодовку в СИЗО.
«Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме высказывается продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжаться...» — добавил он.
Кроме этого, адвокат зачитал письмо Саакашвили, в котором тот обращается к членам своей партии «Единое национальное движение», отмечает, что доволен результатами муниципальных выборов, и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.
«У нас отличные результаты по этому последнему референдуму. На местных выборах это правительство всегда очень легко проигрывало... Сейчас, когда они думали, что окончательно сломили народ, а во всех крупных городах будет второй тур, в нескольких из них «Национальное движение» оказалось впереди. Это означает только одно — мы не просто не расслабимся, мы будем бороться еще больше. Дни власти «мечты» сочтены. Горжусь вами», — написал Саакашвили.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни в коем случае его не помилует.
- Саакашвили является гражданином Украины. Гражданство ему вернули в мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский заявил, что обеспокоен.
- В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что экстрадиция экс-президента Саакашвили в Украину невозможна.