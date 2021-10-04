В Чернигове разоблачили очередную схему фальсификации ПЦР-тестов и COVID-сертификатов
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Служба безопасности Украины заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов и COVID-сертификатов международного образца. Ежемесячная прибыль злоумышленников составляла 400 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Преступную схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года. Они предлагали «клиентам» одного из черниговских туристических агентств услуги по изготовлению фиктивных документов. Так, люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за «справкой» об отрицательном тесте на COVID, не сдавая никаких анализов.
Стоимость одной справки составляла 400—500 гривен, а свидетельства о вакцинации — 1 500 гривен. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 «тестов» и 150 «международных свидетельств».
Во время обысков в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили поддельные документы.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- Министерство здравоохранения просит отстранить от работы руководителей 15 больниц, в которых могли подделать COVID-сертификаты. Во Львовской области суд вынес первые приговоры за фальсификацию этих документов.