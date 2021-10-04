Украина выступает за обсуждение «Северного потока — 2» на уровне «нормандского формата»

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Украина выступает за обсуждение «Северного потока — 2» в «нормандском формате», поскольку этот вопрос напрямую связан с военной безопасностью Украины и ситуацией на Донбассе.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Сейчас переговоры в «нормандском формате» ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит извне на участников переговоров. Украина считает, что «Северный поток — 2» и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины — это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за их объединение», — отметил министр.

По его словам, сейчас в «нормандском формате» на уровне советников пытаются организовать саммит, который Меркель готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

Кулеба также рассказал, что в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел «нормандского формата», но глава МИД России Сергей Лавров «не нашел времени и возможности».

По словам Кулебы, если бы встреча министров состоялась, то он обязательно поднял бы тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом.

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.