В Грузии официально выдвинули подозрение владельцу квартиры, где скрывался Саакашвили
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент Михеил Саакашвили во время задержания 1 октября. Мужчине инкриминируют сокрытие преступлений.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа» в воскресенье, 3 октября.
Мужчину задержали вместе с Саакашвили. Ему грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Тбилисский городской суд должен избрать ему меру пресечения в виде ареста.
По данным ведомства, владелец квартиры знал, что гражданина Украины Михеила Саакашвили разыскивают правоохранители Грузии. Однако 30 сентября 2021 года предоставил ему свою квартиру.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Саакашвили является гражданином Украины. Ему гражданство вернули в мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.