«Слуге народа» представила план реформ до 2023 года. Зеленский говорил об олигархах и их «страхе»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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На выездном заседании в Трускавце фракция «Слуга народа» представила план реформ на 2021-2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба СН.
План состоит из восьми направлений, за которые будут отвечать эксперты, представители Кабмина, верховной Рады и Офиса президента.
В плане следующие направления:
- военная безопасность и международные отношения;
- энергетическая независимость и зеленая трансформация;
- человеческий капитал (медицина, образование, культура);
- технологическое развитие и рыночные трансформации;
- инфраструктура и местное развитие;
- продовольственный хаб;
- цифровой хаб;
- верховенство права.
В ближайшее время планы будут доработаны с учетом предложений и замечаний президента, представителей правительства, депутатов, а затем обнародованы.
После презентации перед фракцией выступил Владимир Зеленский. Он говорил об успешных инфраструктурных проектах, в частности дорогах, о цифровизации и нацбезопасности. Также он поднял тему олигархов.
«Важно, что у нас появилось СНБО [Совет национальной безопасности и обороны]. Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место», — заявил Зеленский.
Он сказал, что в программе партии больше не существует пунктов, которые СН не может выполнить, но при этом отметил, что партия «только родилась», «маленькая», «начала ходить» и может укрепляться.
- 1 октября в Трускавце началось заседание «Большой фракции» депутатов от «Слуги народа». На него 2 октября приехал и Владимир Зеленский. На заседание СН готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады, и проводила совещания с министрами.