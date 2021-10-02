Трамп обратился в суд с требованием заставить Twitter вернуть ему аккаунт
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд Флориды, чтобы заставить Twitter временно восстановить его аккаунт, пока он судится за полное возвращение доступа к соцсети.
Об этом пишут Reuters и Bloomberg.
Аккаунт Трампа был заморожен в январе 2021 года из-за «риска подстрекательства к насилию» после того, как сторонники уже экс-главы государства штурмовали здание Конгресса США. Трамп обращался к сторонникам в основном через Twitter.
В своем запросе в суд Трамп указал, что Twitter заблокировал его под давлением политических соперников в Конгрессе, и заявил, что соцсеть «безосновательно» цензурировала его записи.
В заявлении адвокатов Трампа говорится, что Twitter «обладает определенной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, исторически беспрецедентным и глубоко опасным для открытых демократических дебатов».
В Twitter заявление Трампа комментировать не стали.
- Аккаунты Трампа после штурма Капитолия в январе заблокировали Facebook, Twitter, Google и Instagram. В Twitter Трампа забанили пожизненно, а в Facebook до 2023 года. Трамп это назвал «цензурой» и «оскорблением миллионов людей». Только в одном Twitter у него было 88 миллионов подписчиков.
- 2 июня команда Трампа представила соцсеть Gettr, очень похожую на Twitter. В день запуска ее взломали.
- В июле Трамп подал иск против компаний Facebook, Twitter, Google, а также их руководителей Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи.