Задержание Саакашвили: в МИД Украины вызвали посла Грузии, Зеленский обеспокоен

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Палинчак Михаил / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Тбилиси.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания», — написал Николенко в Twitter.

Саакашвили является гражданином Украины. Ему гражданство вернули в мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании и «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всем обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили всю необходимую помощь», — сообщил Никифоров.