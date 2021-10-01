Главой Гвинеи стал организатор военного переворота полковник Думбуя

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Организатор военного переворота в Гвинее, который произошел 5 сентября, 41-летний полковник Мамади Думбуя стал исполняющим обязанности президента.

Об этом сообщает France 24.

Думбуя в пятницу, 1 октября, принес присягу на верность и пообещал сохранить суверенитет страны, а также гарантировал демократию и независимость государства. Эта пятница объявлена в стране выходным днем.

В стране сейчас действует временное правительство под контролем военных. Думбуя будет президентом до передачи власти гражданскому руководству. На этой неделе был опубликован план передачи, но в нем не указаны сроки транзита власти.

Кто такой Думбуя?

Думбуя получил образование во Франции и служил во Французском иностранном легионе. В 2018 году он вернулся на родину и стал командиром спецназа, дослужившись до звания полковника. Последние два года он пытался расширить свои полномочия и добивался большего авторитета для спецназа, из-за чего оказался под угрозой ареста. Полковник женат и имеет троих детей.