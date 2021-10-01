Убийство сотрудника КГБ в Минске: Лукашенко заявил, что бойцы штурмовали квартиру IT-менеджера Зельцера, чтобы «помочь»

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что группа бойцов КГБ штурмовала квартиру IT-менеджера из EPAM Андрея Зельцера, чтобы «помочь». Из квартиры Зельцера якобы до вторжения силовиков в милицию позвонили два раза.

Об этом передает БелТа.

Лукашенко заявил, что силовики проводили не спецоперацию, а «отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм».

«Было задержано немало людей. Они сейчас дают показания. Мы сейчас их всех вам покажем. Они бирку написали — «Рабочы рух». Вот этих «рухавиков» мы начали показывать и будем всех их вам выкладывать, чтобы вы поняли, что это за «рабочее» движение. Квартира [Зельцера], куда пришла группа сотрудников и в их числе Дмитрий Федосюк [погибший КГБшник], также была среди адресов, подлежащих отработке. Во время работы [группы силовиков] из дежурной части поставили в известность, мол, там, где вы работаете, позвонили из квартиры, просят помощи, что-то там случилось. Ну, ребята посмотрели, что и этот адрес есть, просят о помощи, что-то там случилось. И они как добрые славяне ринулись туда, к этой квартире. Стучат — никто не открывает. Раздается второй звонок о помощи в этот же отдел милиции», — заявил Лукашенко.

Он уточнил, что одним из звонивших был мужчина, другим — женщина.

Зельцера Лукашенко назвал мерзавцем, который подготовил оружие и съемку для встречи силовиков. «Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры», — сказал Лукашенко.

По его словам, после инцидента силовики по стране задержали около 100 человек. Ранее правозащитный центр «Вясна» сообщал о 84 задержанных за комментарии в соцсетях касательно гибели сотрудника КГБ.

Как передает Zerkalo (бывший TUT.BY), члены инициативы экс-силовиков и государственный телеканал СТВ также сообщали, что до перестрелки с КГБ Андрей Зельцер звонил в 102.

По данным экс-силовиков из ByPOL, которая признана экстремистской в Беларуси, Зельцер сообщал в милицию, что к нему ломятся неизвестные. По его вызову выехала группа задержания департамента охраны, но бойцы КГБ зашли в квартиру раньше. На СТВ просто заявили о двух звонках, обвинив Зельцера в подготовке расправы.