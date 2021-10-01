Минздрав просит отстранить глав 15 больниц, которые могли подделать COVID-сертификаты. Суды вынесли первые приговоры за фальсификацию

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Киберполиция Украины

Министерство здравоохранения просит отстранить от работы руководителей 15 больниц, в которых могли подделать COVID-сертификаты. Во Львовской области суд вынес первые приговоры за фальсификацию этих документов.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава и Zaxid.net.

«Министерство здравоохранения направило письма-представления к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить от работы руководителей тех заведений, где врачи возможно подделывали документы о вакцинации, на время уголовного производства», — отметили в ведомстве.

Там рассказали, что если следствие выяснит, что руководитель больницы не был причастен к фальсификации, его восстановят в должности. Но если в больнице обнаружат повторные случаи фальсификации, то Минздрав инициирует аннулирование лицензии и разрыв контракта с Национальной службой здоровья.

Во Львовской области Жолковской районный суд 28 сентября вынес первые приговоры за подделку сертификатов о вакцинации. Осудили мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого. Они нашли в интернете бланки о вакцинации препаратом Pfizer и внесли в эти бланки собственные данные. С этими справками они пытались пересечь границу с Польшей, но пограничники обнаружили, что сертификаты были недействительными. Суд принял решение оштрафовать обоих на 850 грн — это штраф за использование подделки. В то же время минимальный штраф за создание подделки составляет 17 тысяч гривен, но судьи решили не присуждать его.