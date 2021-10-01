Экс-чиновнику СНБО за госизмену грозит 15 лет тюрьмы. Он собирал секретную информацию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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СБУ
Служба безопасности Украины завершила следствие в отношении бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, обвиняемого в государственной измене. По ч. 1 ст. 111 УК ему грозит 15 лет лишения свободы.
Как сообщает СБУ, следствие установило, что он собирал секретную информацию и передавал ее иностранной спецслужбе. Какой именно, не указано.
Чиновник категории «Б», к которой относятся руководители структурных подразделений, работал в Администрации президента и в Аппарате СНБО. Он много лет имел доступ к секретной информации и передавал сведения о высших органах власти.
Разоблачила его контрразведка СБУ. 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а уже в сентябре СБУ направила материалы в суд.
СБУ не сообщает имя бывшего чиновника.
- В августе Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации части агентурной сети псевдоспецслужбы террористической «ЛНР», которая готовила на подконтрольной Украине территории ряд терактов, в том числе подрыв сотрудника СБУ.
- В июля разоблачили российскую агентурную сеть ФСБ, которая действовала на территории Херсонской области. Для ФСБ сеть собирала информацию о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.
- В июне в Луганской области задержали агента ФСБ, который готовил убийство руководителя научного института Харькова. До этого СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ из бывших украинских военных. Они вербовали чиновников ВСУ и готовили диверсии.