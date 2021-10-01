На Донбассе правоохранители нашли тайник с оружием, похищенным в Крыму во время оккупации полуострова

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Пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым

В Авдеевке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, вероятно похищенных из Крыма во время оккупации полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Как отмечается, правоохранители получили информацию, что вывезенное с полуострова оружие может находиться на территории Донецкой области.

Во время проверки тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.

Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов, установку ПТУР и почти 14 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас следователи выясняют происхождение оружия и боеприпасов, а также причастных к их незаконному хранению. Открыто уголовное производство по фактам похищения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).