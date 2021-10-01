Государственное космическое агентство Украины за полгода получило более 132 млн гривен убытков

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Государственное космическое агентство Украины за первое полугодие 2021 года получило 132,7 млн гривен суммарных чистых убытков.

Об этом сообщает «Марлин» со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана агентства.

Отметим, в отчет госагентство внесло лишь девять предприятий (всего входит 15), из них только четыре получили доходы за апрель-июнь 2021 года.

Самыми убыточными во втором квартале стали:

ПО «Южмаш» — 58,4 млн гривен ущерба;

завод «Арсенал» — 5,3 млн гривен;

ПО «Киевприбор» — 4,4 млн гривен.

В то же время, финансовый план государственного предприятия «Укркосмос», которое в 2020 году получило 138 млн гривен убытков, на этот год не утвержден.

По данным «Марлина», всего 2020 год закончили с убытком в 810 млн гривен 10 компаний Госкосмоса.

Отдельно отмечается, что за первые шесть месяцев нынешнего года среднее количество трудоустроенных лиц на девяти предприятиях Госкосмоса составляло 12 707 человек со средней зарплатой 8,6 тысячи гривен. В то же время, зарплата административно-управленческого персонала — 13 тысяч гривен, а директора предприятия — 119 тысяч гривен.