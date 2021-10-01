В Netflix появилась украинская локализация. Что это значит

Новости

Justin Sullivan / Staff / Getty Images

Видеосервис Netflix запустил в Украине локализированный сервис с интерфейсом на украинском языке — netflix.com/ua.

Об этом говорится в заявлении компании, которая есть в распоряжении «Бабеля».

Кроме того, фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с дубляжом на украинском. Таким образом, украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых «говорит» Netflix.

«Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке», — говорится в заявлении.

Компания также предлагает поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение с 15:00 до 23:00 по киевскому времени ежедневно.

Netflix — крупнейший стриминговый сервис в мире. Более 209 миллионов пользователей в 190 странах мира смотрят телесериалы, документалистику и художественные фильмы различных жанров на разных языках.