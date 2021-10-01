На Донбассе боевики 13 раз нарушили «тишину» — огнестрельное ранение получил военный ВСУ
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
В зоне боевых действий на Донбассе 30 сентября боевики нарушили режим прекращения огня и 13 раз обстреляли позиции украинских защитников. Огнестрельное ранение получил военный ВСУ. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом говорится в сводке на странице Операции объединенных сил.
Так, у Новотошковского враждебные вооруженные формирования дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.
В районе Попасной боевики совершили два обстрела из гранатометов различных систем, а неподалеку от Крымского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Из станковых противотанковых гранатометов различных систем оккупанты открывали огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.
Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Павлополя и в сторону Талаковки наемники стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
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