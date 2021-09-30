Сексизм и пренебрежение безопасностью. Сотрудники Blue Origin назвали компанию Безоса «токсичной»

Новости

Действующие и бывшие сотрудники аэрокосмической Blue Origin назвали компанию Джеффа Безоса «токсичным» местом для работы, в котором есть сексизм, и где пренебрегают безопасностью суборбитального корабля New Shepard, второй полет которого запланирован на 12 октября.

Открытое письмо сотрудники, среди которых бывший руководитель отдела по связям Александра Абрамс, опубликовали на сайте Lioness.

«Мы — группа из 21 бывшего и нынешнего сотрудника Blue Origin. Многие из нас всю свою карьеру мечтали помочь запустить пилотируемую ракету в космос и увидеть, как она благополучно венрнется на Землю. Но когда в июле этого года в космос полетел Джефф Безос, мы не разделили его восторга. Вместо этого многие из нас смотрели на это с невероятным чувством беспокойства. Некоторые вообще не могли смотреть», — сказано в письме.

Отмечается, что в Blue Origin создана сексистская среда в отношении женщин — им не дают должности руководителей высшего звена. Некоторые женщины подвергались сексуальным домогательствам, а один из бывших руководителей называл женщин «девочками» и «куколками». Также указано, что в компании из более 3 600 сотрудников подавляющее большинство — белые мужчины.

В целом они жалуются на корпоративную культуру, которая «нанесла урон психическому здоровью многих людей, благодаря которым деятельность Blue Origin стала возможной».

Сотрудники утверждают, что в Blue Origin их заставляют подписывать строгие соглашения о неразглашении, не разрешают сотрудникам высказывать критические замечания, а руководство часто игнорирует проблемы безопасности.

Руководство Blue Origin требует от сотрудников работать на пределе, чтобы обогнать тот же SpaceX Илона Маска. Бывшие и нынешние сотрудники рассказывали, что получили в Blue Origin опыт бесчеловечного отношения к себе, а некоторых посещали мысли о суициде.

«Это подавление инакомыслия подводит нас к вопросу безопасности, который для многих из нас стал движущей силой при написании этого письма. В Blue Origin часто задавали вопрос во время встреч на высшем уровне: «Когда полетят Илон или Брэнсон?» Соревнование с другими миллиардерами и достижение прогресса для Джеффа, казалось, затмевали соображения безопасности, которые могли бы замедлить график [запуска New Shepard]», — сказано в письме.

Читайте также: США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic возобновить космические полеты

«Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло», — отмечают авторы письма, акцентируя на том, что многие из них не стали бы лететь на аппаратах компании.

Причина этому — недостаток специалистов, большие запросы руководства и экономия денег.

«Запросы руководителей и сотрудников о дополнительных инженерах, персонале или расходах часто отклонялись, несмотря на то, что Blue Origin имеет один из крупнейших источников частного финансирования на Земле. Сотрудникам часто говорят «быть осторожными с деньгами Джеффа», «не просить большего» и «быть благодарными». На еженедельных встречах мы видели, как Безос и генеральный директор Смит часто расширяли объем существующих проектов, иногда даже добавляя больше программ, но без санкционирования необходимого увеличения бюджета или персонала», — отмечают подписанты письма.

Реакция

На письмо пока кратко отреагировала вице-президент Blue Origin по связям с общественностью Линда Миллс. В комментарии CNBC она заявила, что компания нетерпима к дискриминации или преследованиям и «незамедлительно» расследует жалобы о неправомерном поведении в отношении персонала.