Президент Сальвадора заявил о запуске геотермальной фермы по добыче биткоинов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Сальвадоре заработала первая в своем роде геотермальная ферма по майнингу биткоина, который стал официальной валютой страны.
Короткое видео о работе станции в своем Twitter опубликовал президент страны Найиб Букеле.
Президент подписал ролик словами «Первые шаги» и поставил смайлики с флагом Сальвадора, вулканом и биткоином. Никаких подробностей он и его администрация не предоставили. На видео показана станция с воздуха, а также доставка и установка ASIC-оборудования.
Как сообщает Cointelegraph, Букеле объявил о строительстве фермы еще в июле этого года. Ее построили у подножья вулкана по проекту государственной электротехнической компании LaGeo. Станция уже дает около 95 МВт геотермальной энергии, хотя ее продолжают достраивать.
Станция перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую якобы без вреда для окружающей среды — выделяемые пары не оставляют вредных осадков и без следов растворяются в воздухе.
- В начале июня парламент Сальвадора принял закон, который официально признал биткоин платежным средством.
- Всемирный банк отказался содействовать из-за сомнений по поводу прозрачности и влияния майнинга на окружающую среду.
- В конце июня власти Сальвадора пообещали раздать жителям страны по $30 в биткоинах для введения массового использования криптовалюты и привлечения инвестиций, а 7 сентября биткоин стал официальной валютой. Вскоре в стране начались протесты.