Спортивный совет Британии: У трансгендеров есть физические преимущества, некоторые виды спорта надо сделать «справедливыми»

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Трансгендерные спортсмены все же имеют преимущество в женском спорте, и для них следует ввести новую «универсальную» категорию, чтобы соревнования были справедливыми.

Об этом говорится в отчете спортивного совета Великобритании (Sport England), который обнародовали в четверг, 30 сентября.

В отчете сделали вывод, что трансженщины имеют преимущество в некоторых видах спорта, даже когда уровень тестостерона снижен. Чтобы защитить женский спорт, а также обеспечить участие трансгендеров, авторы документа предлагают ввести новые «универсальные» или «открытые» категории для трансспортсменов. Так, например, в некоторых видах спорта могут появиться новые форматы — бесконтактные версии командных видов спорта, в которых каждый сможет безопасно и справедливо играть.

Руководящим органам рекомендуют «мыслить по-новаторски и творчески, чтобы никто не остался в стороне». Однако отмечается, что для многих видов спорта трансгендеры, справедливость и безопасность не могут сосуществовать в одной модели соревнований.

Сейчас, согласно руководящим принципам Международного олимпийского комитета, трансгендерные спортсмены могут соревноваться как женщины при условии, что их уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр плазмы в течение как минимум 12 месяцев до первого соревнования. Однако британские исследователи выяснили, что подавление тестостерона не лишает трансженщин физических преимуществ в женском спорте. Поэтому невозможно гарантировать честность соревнований в некоторых видах спорта.

«Долгосрочные данные свидетельствуют о том, что мужчины имеют многочисленные физические преимущества в спорте по сравнению с женщинами, и это признано. Текущие исследования показывают, что подавление тестостерона не отменяет этого физического превосходства над женщинами и поэтому не может гарантировать справедливость и/или безопасность в соревнованиях», — констатируют спортивные советники.