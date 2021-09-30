В Мукачево запустили лотерею для вакцинированных. Главный приз — автомобиль
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
В Мукачево местные власти запустили лотерею для популяризации вакцинации от коронавируса. На это выделили 1,2 миллиона гривен.
Об этом пишет пресс-служба Мукачевского горсовета.
«Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь», — говорится в сообщении.
Среди полностью вакцинированных местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз — автомобиль Renault Duster.
- Американский штат Огайо объявил победителей первого розыгрыша лотереи среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Первый миллион долларов выиграла Эббигейл Бугенске из пригорода Цинциннати. Среди взрослых вакцинированных разыгрывали деньги, а среди подростков — стипендии на обучение в любом государственном университете штата.
- В мае правительство Польши запустило национальную лотерею для популяризации вакцинации от коронавируса. Есть и гарантированные призы — каждый двухтысячный вакцинированный получит гарантированную выплату в 500 злотых ($136). Еженедельно правительство разыгрывает два приза по 50 тысяч злотых ($13,6 тысячи), а также другие призы, такие как электросамокаты, топливо и страховые ваучеры. Ежемесячно разыгрывают два приза по 100 тысяч злотых ($27 тысяч), а также гибридный автомобиль. Во время двух последних розыгрышей двое победителей заберут 1 млн злотых ($273 тысячи) и гибридный автомобиль.