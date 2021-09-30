Экс-директор департамента финстабильности Нацбанка рассказал о «черной дыре» в управлении НБУ и некомпетентности топ-менеджеров

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Flickr / Национальный банк Украины

Бывший директор департамента финансовой стабильности Национального банка Виталий Ваврищук рассказал о некомпетентности ряда топ-менеджеров НБУ и о «черной дыре» в управлении.

Об этом Ваврищук рассказал в интервью «Экономической правде».

По его словам, он уволился в июле этого года после того, как понял, что Нацбанк начал «двигаться большими шагами в обратном направлении» от прогресса реформы 2015 года.

«Решение о том, что нужно идти, вызревало не день. Оно больше связано с тем, что я вижу отход от ценностей, которые нас привели в Нацбанк в 2015 году. Очень большими шагами мы движемся в обратном направлении», — сказал он.

Ваврищук заявил, что с приходом нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко для его работы все изменилось в худшую сторону. Как он утверждает, анализы и доводы департаментов теперь не влияют на принятие важных решений правлением.

«Раньше результаты нашего анализа обсуждались на комитетах, правлении. Иногда они подвергались сомнению, и мы должны были их защищать. Но если мы имели аргументы, то на их основе принимались серьезные решения. Сейчас я не вижу, как наша профессиональная работа определяет работу Национального банка. Если посмотреть на другие блоки, с которыми мы сотрудничаем, например, на наблюдательный [комитет], там ситуация принципиально изменилась. Там мы четко видим и осознаем, что больше нет места объективному анализу. Разрушены процессы, разрушена коллегиальность», — отметил Ваврищук.

Нацбанк, по его словам, сейчас противоречит рекомендациям и постановлениям, которые регулятор сам пишет для банковского сектора. НБУ не является коллективно пригодным, как и некоторые члены правления профессионально.

«Банковский надзор, банковская методология, финансовые рынки курируются людьми, которые имеют очень базовые знания о своих зоны ответственности», — заявил Ваврищук, добавив, что отдельные члены правления ассоциируются у него с «интеллектуальной черной дырой, которая только поглощает информацию и не способна производить ничего нового».

Ваврищук отметил, что некоторые члены правления не способны обсудить вопрос «без листа» и общаться профессионально на тему из сфер их ответственности. И такая ситуация, как он утверждает, в руководящих эшелонах комитетов, например в монетарном, где заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка «в большинстве случаев не понимает, что происходит».