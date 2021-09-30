Потоки лавы на испанском острове Пальма засняли из космоса

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Космонавты Международной космической станции засняли потоки лавы на испанском острове Пальма, где 19 сентября произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в своем Twitter вид на вулкан с орбиты Земли.

Космонавты Роскосмоса засняли магму вулкана в ночное время суток.

Сейчас у вулкана самая высокая активность — лава от извержения достигла океана, а на острове объявили локдаун из-за токсичных испарений. Аэропорт острова временно закрыт.

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