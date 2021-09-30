Исследование: Вакцина от AstraZeneca подтвердила свою эффективность в 74%. Но для людей от 65 лет показатели больше
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- Алексей Ярмоленко
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Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca защищает от симптоматического течения болезни на 74%.
Об этом говорится в данных масштабного исследования, результаты которого опубликовали в журнале New England Journal of Medicine, пишет Reuters.
В исследовании участвовали более 26 тысяч добровольцев из США, Перу и Чили. Из них 17,6 тысячи человек получили вакцину, а 8,5 тысячи — плацебо.
В группе вакцинированных ни у кого не было серьезного или критического течения болезни, тогда как в группе, получившей плацебо, таких было 8 человек. Больные заражались в основном штаммами «Альфа» и «Бета». Также не выявили ни одного случая тромбоза после вакцинации.
В то же время ученые выявили, что эффективность вакцины растет у людей от 65 лет. Для них она составляет 83,5%.
- По мнению немецких ученых, тромбоз после введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson возникает из-за белков, которые не могут попасть в клетки, где происходит иммунизация. Профессор Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек рассказал, что осложнения могут быть связаны с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм доставляются «генетические инструкции» для коронавируса.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что выявило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Однако Агентство добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.