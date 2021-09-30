Исследование: Вакцина от AstraZeneca подтвердила свою эффективность в 74%. Но для людей от 65 лет показатели больше

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Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca защищает от симптоматического течения болезни на 74%.

Об этом говорится в данных масштабного исследования, результаты которого опубликовали в журнале New England Journal of Medicine, пишет Reuters.

В исследовании участвовали более 26 тысяч добровольцев из США, Перу и Чили. Из них 17,6 тысячи человек получили вакцину, а 8,5 тысячи — плацебо.

В группе вакцинированных ни у кого не было серьезного или критического течения болезни, тогда как в группе, получившей плацебо, таких было 8 человек. Больные заражались в основном штаммами «Альфа» и «Бета». Также не выявили ни одного случая тромбоза после вакцинации.

В то же время ученые выявили, что эффективность вакцины растет у людей от 65 лет. Для них она составляет 83,5%.