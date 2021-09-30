Суд забрал опекунство у отца Бритни Спирс
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Marc E. / Flickr
Суд в Лос-Анджелесе окончательно лишил отца певицы Бритни Спирс опеки над дочерью.
Об этом пишет BBC.
Судья сохранила только опекунство для бухгалтера, которого выбрала юридическая команда Спирс. В то же время, отец, Джеймс Спирс утверждал на заседании, что выбранный бухгалтер не имеет достаточной квалификации для управления состоянием певицы.
Также адвокаты попросили суд провести в ближайшее время заседание, чтобы рассмотреть вопрос полной отмены опекунства над Бритни Спирс.
Опекунство над Бритни Спирс разделено на две части: над имуществом и финансами, а также над ее личностью. С 2008 года за обе части отвечал отец Джеймс, но в 2019 году он перестал быть личным опекуном по состоянию здоровья.
- В 2006—2007 годах, после развода с мужем Кевином Федерлайном, певица потеряла опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических больниц. В 2008 году, когда Бритни лежала в психушке, ей назначили опекунов — ими стали ее отец, Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Воллет. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.
- Бритни Спирс через суд пыталась избавиться опекунства. В июне 2021 года она впервые выступила на открытом заседании, где обвинила своего отца в том, что он заставлял ее давать концерты и принимать психотропные препараты. Сам Джеймс Спирс утверждает, что действует исключительно в интересах своей дочери и желает ей добра. Суд отказал певице в освобождении от опекунства.
- 13 августа стало известно, что Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью.