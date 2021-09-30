В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе: Как до объявления режима тишины в 2020 году

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Ситуация на Донбассе в области безопасности нестабильна, количество нарушений «режима тишины» и жертв среди мирных жителей в сентябре впервые достигло уровня, который фиксировали до июля 2020 года.

Об этом заявил специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

«В сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня», — заявил он.

По словам Киннунена, за последние две недели свобода передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ была нарушена 39 раз, из которых 31 — в ОРДО, 6 — в ОРЛО и дважды — в подконтрольных правительству районах.

Кроме этого, в ОБСЕ заявили об обстреле беспилотников миссии и глушении их сигналов.

«Сегодняшняя [29 сентября] встреча состоялась за день до того, как закончится мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, который не продлен Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия была важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по решению конфликта», — добавил он.