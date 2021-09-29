В МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса. Координировать его будет Антон Геращенко

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

В структуре Министерства внутренних дел будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса, который по плану должен улучшить коммуникацию с предпринимателями и их защиту.

Об этом заявил министр Денис Монастырский.

По словам министра, курировать новую структуру будет его советник Антон Геращенко, а первый заместитель Евгений Енин будет отвечать за защиту бизнеса. От Нацполиции в Офис войдут глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой структуры будет за Монастырским.

«Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав», — заявил министр.

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